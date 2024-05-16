Кобзе Николай Иванович 20.12.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобзе Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1920

Дата смерти

17.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1920

Отец: Кобзе Иван Антонович

Мать: Кобзе Крестинья Алексеевна

Рождение ребёнка
27.09.1947

Сын: Кобзе Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Кобзе (Зуева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
23.03.1952

Сын: Кобзе Олег Николаевич

Мать ребёнка: Кобзе (Зуева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
13.04.1956

Дочь: Кренц-Кобзе (Кобзе) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Кобзе (Зуева) Мария Николаевна

Смерть
17.02.1985

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