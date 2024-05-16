Кобзе Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1920
Дата смерти17.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1920
Отец: Кобзе Иван Антонович
Рождение ребёнка
27.09.1947
Мать ребёнка: Кобзе (Зуева) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
23.03.1952
Мать ребёнка: Кобзе (Зуева) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
13.04.1956
Дочь: Кренц-Кобзе (Кобзе) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Кобзе (Зуева) Мария Николаевна
Смерть
17.02.1985