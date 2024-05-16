Кренц Наталия Евгеньевна 15.07.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кренц Наталия Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1983

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1983

Отец: Кренц Евгений Робертович

Мать: Кренц-Кобзе (Кобзе) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
22.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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