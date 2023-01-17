Бочкарёв Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиДо 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
22.11.1883
Мать ребёнка: Бочкарёва Домна Семёнова
Рождение ребёнка
07.11.1884
Мать ребёнка: Бочкарёва Домна Семёнова
Рождение ребёнка
05.05.1890
Сын: Бочкарёв Николай Максимович
Мать ребёнка: Бочкарёва Домна Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бочкарёва Домна Семёнова
Смерть
До 1919