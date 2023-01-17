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Бочкарёв Максим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

До 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Бочкарёв Иван Козьмич

Мать: Бочкарёва Матрёна Кирилловна

Рождение ребёнка
22.11.1883

Мать ребёнка: Бочкарёва Домна Семёнова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1884

Мать ребёнка: Бочкарёва Домна Семёнова

Рождение ребёнка
05.05.1890

Сын: Бочкарёв Николай Максимович

Мать ребёнка: Бочкарёва Домна Семёнова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарёва Домна Семёнова

Смерть
До 1919
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