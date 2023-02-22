Бочкарёва Матрёна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва Матрёна Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бочкарёв Василий Иванович

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Козьмич

Рождение ребёнка
05.08.1843

Сын: Бочкарёв Степан Иванович

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Козьмич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Козьмич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Бочкарёв Иван Иванович

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Козьмич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Бочкарёв Павел Иванович

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Козьмич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бочкарёв Максим Иванович

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Козьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Иван Козьмич

Смерть
Неизвестно
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