Бочкарёва Матрёна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Бочкарёв Василий Иванович
Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Козьмич
Рождение ребёнка
05.08.1843
Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Козьмич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Козьмич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Козьмич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Козьмич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Козьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно