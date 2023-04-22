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Петров Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Письмин Петров Александр Михайлович

Мать: Письмина (Шишева) Марина Ивановна

не точно https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#246
Бракосочетание
23.10.1913

Жена: Петрова (Курилова) Надежда Александровна

Елизарово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.08.1914 ст.

Дочь: Петрова Вера Александровна

Мать ребёнка: Петрова (Курилова) Надежда Александровна

Елизарово, Вологодский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#294 воспреемник Раисса Александровна Петрова
Смерть
Неизвестно

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