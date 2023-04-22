Петров Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
не точно https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#246
Бракосочетание
23.10.1913
Рождение ребёнка
12.08.1914 ст.
Дочь: Петрова Вера Александровна
Мать ребёнка: Петрова (Курилова) Надежда Александровна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#294 воспреемник Раисса Александровна Петрова
Смерть
Неизвестно