Письмина (Шишева) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Письмина (Шишева) Марина Ивановна

Место рождения

Харачево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1862 и 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1862 и 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Харачево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
15.01.1884 ст.

Муж: Письмин Петров Александр Михайлович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Поручители по жениху: Спасской волости деревни Елизарово крестьяне Дмитрий Михайлович Поляков и Николай Александрович (Поляков) Пантелеев. По невесте: Ватлановской волости деревни Горшкова крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Письмина Анна Александровна

Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1885 ст.

Сын: Письмин Василий Александрович

Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396119#274 той же волости деревни Чапыжник крестьянский сын Николай Александрович Михайлов
Рождение ребёнка
1892

Сын: Петров Александр Александрович

Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович

не точно https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#246
Рождение ребёнка
31.03.1902

Дочь: Петрова Мария Александровна

Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410668#709 той же волости деревни Харачева крестьянская девица Мария Ивановна Шишова
Рождение ребёнка
21.10.1904 ст.

Дочь: Петрова Анна Александровна

Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
близнецы у Анны - девица Раиса Александровна Петрова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#35
Рождение ребёнка
21.10.1904 ст.

Дочь: Петрова Александра Александровна

Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
двойня у Анлекандры - крестьянская вдова Елизавета Александровна Петрова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#35
Рождение ребёнка
23.02.1907

Сын: Петров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
той же деревни крестьянский сын Василий Александрович Петров https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#213
Рождение ребёнка
16.03.1909 ст.

Дочь: Петрова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#382 той же деревни крестьянская девица Раиса Александровна Петрова
Смерть
Неизвестно