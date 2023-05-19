Письмина (Шишева) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1862 и 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1862 и 1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1884 ст.
Поручители по жениху: Спасской волости деревни Елизарово крестьяне Дмитрий Михайлович Поляков и Николай Александрович (Поляков) Пантелеев. По невесте: Ватлановской волости деревни Горшкова крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Письмина Анна Александровна
Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
14.12.1885 ст.
Сын: Письмин Василий Александрович
Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396119#274 той же волости деревни Чапыжник крестьянский сын Николай Александрович Михайлов
Рождение ребёнка
1892
Сын: Петров Александр Александрович
Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович
не точно https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#246
Рождение ребёнка
31.03.1902
Дочь: Петрова Мария Александровна
Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410668#709 той же волости деревни Харачева крестьянская девица Мария Ивановна Шишова
Рождение ребёнка
21.10.1904 ст.
Дочь: Петрова Анна Александровна
Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович
близнецы у Анны - девица Раиса Александровна Петрова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#35
Рождение ребёнка
21.10.1904 ст.
Дочь: Петрова Александра Александровна
Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович
двойня у Анлекандры - крестьянская вдова Елизавета Александровна Петрова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#35
Рождение ребёнка
23.02.1907
Сын: Петров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович
той же деревни крестьянский сын Василий Александрович Петров https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#213
Рождение ребёнка
16.03.1909 ст.
Дочь: Петрова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Письмин Петров Александр Михайлович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#382 той же деревни крестьянская девица Раиса Александровна Петрова
Смерть
Неизвестно