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Петрова Александра Александровна

Место рождения

Елизарово, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

21.10.1904 ст.

Дата смерти

21.10.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1904 ст.

Отец: Письмин Петров Александр Михайлович

Мать: Письмина (Шишева) Марина Ивановна

Елизарово, Вологодский район, Северный край
двойня у Анлекандры - крестьянская вдова Елизавета Александровна Петрова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#35
Смерть
21.10.1904 ст.
9 часов от преждевременного рождения https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#64

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