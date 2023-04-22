Петрова Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения21.10.1904 ст.
Дата смерти21.10.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1904 ст.
двойня у Анлекандры - крестьянская вдова Елизавета Александровна Петрова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#35
Смерть
21.10.1904 ст.
9 часов от преждевременного рождения https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#64