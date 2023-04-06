Петрова (Курилова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Курилова) Надежда Александровна

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Место рождения

Юрьевцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьевцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
по жениху Спасской волости деревни Пустыря крестьяне: Николай Ильич Ковшиков и Алексей Васильевич Гусев, по невесте: Спасской волости деревни Елизарова крестьяне Павел Михайлович Петров и Феодор Афана... Показать все
Бракосочетание
23.10.1913

Муж: Петров Александр Александрович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1914 ст.

Дочь: Петрова Вера Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Александрович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#294 воспреемник Раисса Александровна Петрова
Смерть
Неизвестно
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