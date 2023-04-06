Петрова (Курилова) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
по жениху Спасской волости деревни Пустыря крестьяне: Николай Ильич Ковшиков и Алексей Васильевич Гусев, по невесте: Спасской волости деревни Елизарова крестьяне Павел Михайлович Петров и Феодор Афана... Показать все
Бракосочетание
23.10.1913
Рождение ребёнка
12.08.1914 ст.
Дочь: Петрова Вера Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Александрович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#294 воспреемник Раисса Александровна Петрова
Смерть
Неизвестно