Абаза (Рыбасова) (Абаза) Елизавета Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаза (Рыбасова) (Абаза) Елизавета Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1826

Сын: Абаза Александр Михайлович

Отец ребёнка: Абаза Михаил Васильевич

Куковичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.08.1827

Дочь: Полетика Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Абаза Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Милорадович Анна Михайловна

Отец ребёнка: Абаза Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1830

Сын: Абаза Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Абаза Михаил Васильевич

Полтавский уезд село Ивашек
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Абаза Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
18.07.1834

Сын: Абаза Николай Михайлович

Отец ребёнка: Абаза Михаил Васильевич

Полтавский уезд село Горбаневка
Работа или профессия
Неизвестно
1860 - Владелица 394 крепостных и 1530 гектаров земли в Елисаветино, Полтавской гутбернии
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