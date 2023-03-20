Абаза (Рыбасова) (Абаза) Елизавета Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1826
Сын: Абаза Александр Михайлович
Отец ребёнка: Абаза Михаил Васильевич
Куковичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.08.1827
Дочь: Полетика Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Абаза Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Милорадович Анна Михайловна
Отец ребёнка: Абаза Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1830
Отец ребёнка: Абаза Михаил Васильевич
Полтавский уезд село Ивашек
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Абаза Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1834
Отец ребёнка: Абаза Михаил Васильевич
Полтавский уезд село Горбаневка
Работа или профессия
Неизвестно
1860 - Владелица 394 крепостных и 1530 гектаров земли в Елисаветино, Полтавской гутбернии