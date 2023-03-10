Полетика (Абаза) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетика (Абаза) Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1827

Дата смерти

27.05.1872

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1827

Отец: Абаза Михаил Васильевич

Мать: Абаза (рыбасова) Елизавета Ильинична

Рождение ребёнка
1856

Сын: Полетика Аполлон Иванович

Отец ребёнка: Полетика Иван Аполлонович

Рождение ребёнка
После 1869

Дочь: Ермолина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Полетика Иван Аполлонович

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полетика Михаил Иванович

Отец ребёнка: Полетика Иван Аполлонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарновская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Полетика Иван Аполлонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полетика Петр Иванович

Отец ребёнка: Полетика Иван Аполлонович

Смерть
27.05.1872
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, Санкт-Петербург
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