Полетика (Абаза) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1827
Дата смерти27.05.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1827
Рождение ребёнка
1856
Сын: Полетика Аполлон Иванович
Отец ребёнка: Полетика Иван Аполлонович
Рождение ребёнка
После 1869
Дочь: Ермолина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Полетика Иван Аполлонович
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полетика Иван Аполлонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарновская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Полетика Иван Аполлонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полетика Иван Аполлонович
Смерть
27.05.1872
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, Санкт-Петербург