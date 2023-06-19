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Полетика Иван Аполлонович

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

1815

Дата смерти

18.09.1888

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Полетика Аполлон Иванович

Мать: Христина Яковлевна

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Полетика Аполлон Иванович

Мать ребёнка: Полетика Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
После 1869

Дочь: Ермолина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Полетика Надежда Михайловна

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полетика Михаил Иванович

Мать ребёнка: Полетика Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарновская Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Полетика Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полетика Петр Иванович

Мать ребёнка: Полетика Надежда Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
действ.статск.советник
Смерть
18.09.1888