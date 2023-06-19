Полетика Иван Аполлонович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти18.09.1888
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Полетика Аполлон Иванович
Мать: Христина Яковлевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Полетика Аполлон Иванович
Мать ребёнка: Полетика Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
После 1869
Дочь: Ермолина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Полетика Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полетика Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарновская Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Полетика Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полетика Надежда Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
действ.статск.советник
Смерть
18.09.1888