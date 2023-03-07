Абаза Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.12.1826
Дата смерти09.05.1889
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1826
Военная служба
1849
Участвовал в Венгерском походе 1849 года.
Работа или профессия
Неизвестно
Подпоручик - 1843. Капитан кавалерии в отставке - 1856. Действительный статский советник, Полтавский городской голова (1876-1887).
Награда
Неизвестно
Был пожалован орденами : Св. Станислава 1 степени, Св. Владимира 3 степени, Св. Анны 2 степени, Св. Анны 3 степени с бантом, Св. Станислава 2 степени, Св. Владимира 4 степени с меча... Показать все
Военная служба
Неизвестно
В Гусарском Генерал-Адьютанта князя Васильчикова (впоследствии Ахтырском Его Королевскаго Величества принца Фридриха Карла Прусскаго) полке, в качестве Адьютанта командира 5-го пехотнаго корпуса Ген... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Состоял в качестве Адьютанта Главнокоманующаго Южной армией Генерал-Лейтенанта Лидерса, числясь в Гусарском Генерал-Фельдмаршала князя Варшавскаго, графа Паскевича Эриванскаго ( впоследствии Алекса... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Прослужил в военной службе с 1844 года в Новгородском Кирасирском Его Императорскаго Величества Великой Княгини Елены Павловны
Военная служба
Неизвестно
Участвовал в компании 1853-56 года и уволен по домашним обстоятельствам в чине майора с мундиром.
Смерть
09.05.1889
Похороны
Неизвестно
Успенская ц. с. Елисаветино Полтав. у.