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(Абаза) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Абаза Михаил Васильевич

Мать: Абаза (рыбасова) Елизавета Ильинична

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