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(Абаза) Мария Михайловна
(Абаза) Мария Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Пол
Женский
Отец
Абаза Михаил Васильевич
1799 г.р.
Мать
Абаза (Рыбасова) (Абаза) Елизавета Ильинична
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Абаза Михаил Васильевич
Мать:
Абаза (рыбасова) Елизавета Ильинична
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