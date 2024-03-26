Седымова Елена Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седымова Елена Евдокимовна

Место рождения

Валова

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Седымов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Седымов Яков Перфирьевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Седымова Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Седымов Яков Перфирьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Седымов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Седымов Яков Перфирьевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Седымова Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Седымов Яков Перфирьевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Седымова Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Седымов Яков Перфирьевич

Смерть
Неизвестно

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