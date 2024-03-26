Седымова Елена Евдокимовна
Место рожденияВалова
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Седымов Яков Перфирьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Седымова Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Седымов Яков Перфирьевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Седымов Яков Перфирьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Седымова Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Седымов Яков Перфирьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Седымова Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Седымов Яков Перфирьевич
Смерть
Неизвестно