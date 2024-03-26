Седымов Яков Перфирьевич
Место рожденияВалова
Дата рождения1823
Дата смерти06.11.1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Седымов Перфирий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Седымова Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Седымова Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Седымова Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Седымова Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Седымова Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Седымова Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Седымова Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Седымова Елена Евдокимовна
Смерть
06.11.1888