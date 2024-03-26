Седымов Яков Перфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седымов Яков Перфирьевич

Место рождения

Валова

Дата рождения

1823

Дата смерти

06.11.1888

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Седымов Перфирий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Седымов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Седымова Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Седымова Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Седымова Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Седымов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Седымова Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Седымова Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Седымова Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Седымова Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Седымова Елена Евдокимовна

Смерть
06.11.1888

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