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Седымов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

23.10.1904

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Седымов Яков Перфирьевич

Мать: Седымова Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
16.09.1870

Дочь: Седымова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Седымова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
18.08.1873

Сын: Седымов Самойло Иванович

Мать ребёнка: Седымова Наталья Павловна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Седымов Лука Иванович

Мать ребёнка: Седымова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Седымов Василий Иванович

Мать ребёнка: Седымова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Седымов Михайло Иванович

Мать ребёнка: Седымова Наталья Павловна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Седымов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Седымова Наталья Павловна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
23.10.1904

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