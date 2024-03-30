Седымов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти23.10.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
16.09.1870
Дочь: Седымова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Седымова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
18.08.1873
Мать ребёнка: Седымова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Седымова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Седымова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Седымова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Седымова Наталья Павловна
Смерть
23.10.1904