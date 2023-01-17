Трифонов (Матвеев) Филип Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов (Матвеев) Филип Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Трифонов Николай Матвеев

Мать: Трифонова (матвеева) Анна

Бракосочетание
22.10.1818

Жена: Трифонова (матвеева) Агафья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Економические крестьяне Василий Филимонов, Тимофей Иванов, Иван Матвеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
06.07.1820

Сын: Трифонов (матвеев) Михаил Филипов

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Агафья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1824

Сын: Трифонов (матвеев) Иван Филипов

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Агафья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1828

Дочь: Христина Николаева

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Агафья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1831

Сын: Трифонов (матвеев) Федор Филипов

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Агафья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1835

Сын: Трифонов (матвеев) Гаврил Филипов

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Агафья Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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