Трифонов (Матвеев) Филип Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Бракосочетание
22.10.1818
поручители: Економические крестьяне Василий Филимонов, Тимофей Иванов, Иван Матвеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
06.07.1820
Сын: Трифонов (матвеев) Михаил Филипов
Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Агафья Васильева
Рождение ребёнка
24.02.1824
Сын: Трифонов (матвеев) Иван Филипов
Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Агафья Васильева
Рождение ребёнка
20.07.1828
Дочь: Христина Николаева
Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Агафья Васильева
Рождение ребёнка
22.12.1831
Сын: Трифонов (матвеев) Федор Филипов
Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Агафья Васильева
Рождение ребёнка
13.07.1835
Сын: Трифонов (матвеев) Гаврил Филипов
Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Агафья Васильева
Смерть
Неизвестно