Трифонова (Матвеева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Трифонов (матвеев) Филип Николаев
Отец ребёнка: Трифонов Николай Матвеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Медведева Прасковья Николаева
Отец ребёнка: Трифонов Николай Матвеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Трифонов (матвеев) Гаврила Николаев
Отец ребёнка: Трифонов Николай Матвеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Добрякова Феодора Николаева
Отец ребёнка: Трифонов Николай Матвеев
Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1786