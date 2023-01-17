Трифонова (Матвеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонова (Матвеева) Анна

Трифонова (Матвеева) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1786

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Трифонов (матвеев) Филип Николаев

Отец ребёнка: Трифонов Николай Матвеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Медведева Прасковья Николаева

Отец ребёнка: Трифонов Николай Матвеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Трифонов (матвеев) Гаврила Николаев

Отец ребёнка: Трифонов Николай Матвеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Добрякова Феодора Николаева

Отец ребёнка: Трифонов Николай Матвеев

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Николай Матвеев

Смерть
Вычислено 1786
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close