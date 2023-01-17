Трифонов Николай Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774
Отец: Трифонов Матвей Кузьмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Трифонов (матвеев) Филип Николаев
Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Медведева Прасковья Николаева
Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Трифонов (матвеев) Гаврила Николаев
Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Добрякова Феодора Николаева
Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Анна
Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
села Репьевки Сызранского уезда Г-на Бестужева крестьянин
Смерть
Неизвестно