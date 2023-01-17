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Трифонов Николай Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774

Отец: Трифонов Матвей Кузьмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Трифонов (матвеев) Филип Николаев

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Анна

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Медведева Прасковья Николаева

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Анна

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Трифонов (матвеев) Гаврила Николаев

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Анна

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Добрякова Феодора Николаева

Мать ребёнка: Трифонова (матвеева) Анна

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова (матвеева) Анна

Работа или профессия
Неизвестно
села Репьевки Сызранского уезда Г-на Бестужева крестьянин
Смерть
Неизвестно
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