Трифонова (Матвеева) Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1818
поручители: Економические крестьяне Василий Филимонов, Тимофей Иванов, Иван Матвеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
06.07.1820
Сын: Трифонов (матвеев) Михаил Филипов
Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Филип Николаев
Рождение ребёнка
24.02.1824
Сын: Трифонов (матвеев) Иван Филипов
Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Филип Николаев
Рождение ребёнка
20.07.1828
Дочь: Христина Николаева
Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Филип Николаев
Рождение ребёнка
22.12.1831
Сын: Трифонов (матвеев) Федор Филипов
Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Филип Николаев
Рождение ребёнка
13.07.1835
Сын: Трифонов (матвеев) Гаврил Филипов
Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Филип Николаев
Смерть
Неизвестно