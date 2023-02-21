Трифонова (Матвеева) Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Матвеева) Агафья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1818

Муж: Трифонов (матвеев) Филип Николаев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Економические крестьяне Василий Филимонов, Тимофей Иванов, Иван Матвеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
06.07.1820

Сын: Трифонов (матвеев) Михаил Филипов

Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Филип Николаев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1824

Сын: Трифонов (матвеев) Иван Филипов

Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Филип Николаев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1828

Дочь: Христина Николаева

Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Филип Николаев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1831

Сын: Трифонов (матвеев) Федор Филипов

Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Филип Николаев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1835

Сын: Трифонов (матвеев) Гаврил Филипов

Отец ребёнка: Трифонов (матвеев) Филип Николаев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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