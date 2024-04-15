Павловский Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
23.04.1898 ст.
Александра Лонгиновна Белокур
Бракосочетание
03.05.1898 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZM-2?i=110&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.08.1898 ст.
Сын: Павловский Емельян Павлович
Мать ребёнка: Павловская Анна Назаровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZQ-Q?i=97&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
30.10.1900 ст.
Дамиан Родионович Денисенко
Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.
Дочь: Павловская Неонила Павловна
Мать ребёнка: Павловская Анна Назаровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS78-H?i=576&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
02.04.1907 ст.
Дочь: Павловская Ирина Павловна
Мать ребёнка: Павловская Серафима Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJWR?i=788&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.12.1908 ст.
Сын: Павловский Александр Павлович
Мать ребёнка: Павловская Серафима Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFP-W?i=288&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно