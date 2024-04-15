Павловский Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавловский Павел Павлович

Павловский Павел Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
23.04.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Александра Лонгиновна Белокур
Бракосочетание
03.05.1898 ст.

Жена: Павловская Анна Назаровна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZM-2?i=110&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.08.1898 ст.

Сын: Павловский Емельян Павлович

Мать ребёнка: Павловская Анна Назаровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZQ-Q?i=97&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
30.10.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Дамиан Родионович Денисенко
Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.

Дочь: Павловская Неонила Павловна

Мать ребёнка: Павловская Анна Назаровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS78-H?i=576&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
02.04.1907 ст.

Дочь: Павловская Ирина Павловна

Мать ребёнка: Павловская Серафима Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJWR?i=788&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.12.1908 ст.

Сын: Павловский Александр Павлович

Мать ребёнка: Павловская Серафима Григорьевна

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFP-W?i=288&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павловская Серафима Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close