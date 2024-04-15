Павловская Серафима Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1907 ст.
Дочь: Павловская Ирина Павловна
Отец ребёнка: Павловский Павел Павлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJWR?i=788&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.12.1908 ст.
Сын: Павловский Александр Павлович
Отец ребёнка: Павловский Павел Павлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFP-W?i=288&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно