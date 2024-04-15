Павловская Серафима Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавловская Серафима Григорьевна

Павловская Серафима Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1907 ст.

Дочь: Павловская Ирина Павловна

Отец ребёнка: Павловский Павел Павлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJWR?i=788&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.12.1908 ст.

Сын: Павловский Александр Павлович

Отец ребёнка: Павловский Павел Павлович

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFP-W?i=288&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павловский Павел Павлович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close