Павловская Ирина Павловна
Место рождения
Дата рождения02.04.1907 ст.
Дата смерти14.04.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1907 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJWR?i=788&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.04.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
14.04.1907 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G264?i=856&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.04.1907 ст.
на кладбище д. Кровной