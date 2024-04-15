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Павловская Ирина Павловна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.04.1907 ст.

Дата смерти

14.04.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1907 ст.

Отец: Павловский Павел Павлович

Мать: Павловская Серафима Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJWR?i=788&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.04.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
14.04.1907 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G264?i=856&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.04.1907 ст.
на кладбище д. Кровной
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