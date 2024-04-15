Павловская (Коноваленко) Анна Назаровна
Место рождения
Дата рождения29.09.1878 ст.
Дата смертиДо 1907
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.01.1878 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
29.09.1878 ст.
Бракосочетание
03.05.1898 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZM-2?i=110&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.08.1898 ст.
Сын: Павловский Емельян Павлович
Отец ребёнка: Павловский Павел Павлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZQ-Q?i=97&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.
Дочь: Павловская Неонила Павловна
Отец ребёнка: Павловский Павел Павлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS78-H?i=576&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1907