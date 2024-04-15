Павловская (Коноваленко) Анна Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловская (Коноваленко) Анна Назаровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

29.09.1878 ст.

Дата смерти

До 1907

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.01.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
29.09.1878 ст.

Отец: Коноваленко Назар Васильевич

Мать: Коноваленко Агафья Никитична

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
03.05.1898 ст.

Муж: Павловский Павел Павлович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZM-2?i=110&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.08.1898 ст.

Сын: Павловский Емельян Павлович

Отец ребёнка: Павловский Павел Павлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZQ-Q?i=97&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.

Дочь: Павловская Неонила Павловна

Отец ребёнка: Павловский Павел Павлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS78-H?i=576&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До 1907
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