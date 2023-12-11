Рошковский Иван Антонович
Место рождениядер.Нетупы, Сокольский район, Польша, Nietupa
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рошковский Антоний
Мать: ?
дер.Нетупы, Сокольский район, Польша, Nietupa
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Нижник Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рошковская Александра Александровна
Kuźnica, Białystok, Polonia
Рождение ребёнка
1896
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Рошковская Александра Александровна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Рошковская Александра Александровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Рошковский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Рошковская Александра Александровна
Смерть
1918
Похороны
Неизвестно
Россия