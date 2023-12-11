Рошковский Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рошковский Иван Антонович

Место рождения

дер.Нетупы, Сокольский район, Польша, Nietupa

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рошковский Антоний

Мать: ?

дер.Нетупы, Сокольский район, Польша, Nietupa
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Нижник Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рошковская Александра Александровна

Kuźnica, Białystok, Polonia
Рождение ребёнка
1896

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Рошковская Александра Александровна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Рошковская Александра Александровна

Коптевка, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Рошковский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Рошковская Александра Александровна

Коптевка, Гродненский район, Гродненская область
Смерть
1918
Похороны
Неизвестно
Россия
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