Рошковская (Федюкевич (Fidziukewizc)) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРошковская (Федюкевич (Fidziukewizc)) Александра Александровна

Рошковская (Федюкевич (Fidziukewizc)) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

До 1937

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Федюкевич (fidziukewizc) Александр (Alexander)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Нижник Мария Ивановна

Отец ребёнка: Рошковский Иван Антонович

Kuźnica, Białystok, Polonia
Рождение ребёнка
1896

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Рошковский Иван Антонович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Рошковский Иван Антонович

Коптевка, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Рошковский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Рошковский Иван Антонович

Коптевка, Гродненский район, Гродненская область
Смерть
До 1937
Гродно, Гродненская область
Похороны
Неизвестно
Гродно, Гродненская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close