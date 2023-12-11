Рошковская (Федюкевич (Fidziukewizc)) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиДо 1937
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Федюкевич (fidziukewizc) Александр (Alexander)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Нижник Мария Ивановна
Отец ребёнка: Рошковский Иван Антонович
Kuźnica, Białystok, Polonia
Рождение ребёнка
1896
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Рошковский Иван Антонович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Рошковский Иван Антонович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Рошковский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Рошковский Иван Антонович
Смерть
До 1937
Похороны
Неизвестно