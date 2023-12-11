Нижник (Рошковская) Мария Ивановна
Место рожденияKuźnica, Białystok, Polonia
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиОколо 1962
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Kuźnica, Białystok, Polonia
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Нижник Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1917
Отец ребёнка: Нижник Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Сказа Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Нижник Иван Леонтьевич
Россия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Севрук Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Нижник Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.09.1925
Дочь: Нижник Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Нижник Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.09.1925
Дочь: Севертока Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Нижник Иван Леонтьевич
Смерть
Около 1962
Похороны
Неизвестно