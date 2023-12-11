Нижник (Рошковская) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижник (Рошковская) Мария Ивановна

Место рождения

Kuźnica, Białystok, Polonia

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Около 1962

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Рошковский Иван Антонович

Мать: Рошковская Александра Александровна

Kuźnica, Białystok, Polonia
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Нижник Иван Леонтьевич

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Нижник Владимир Иванович

Отец ребёнка: Нижник Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Сказа Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Нижник Иван Леонтьевич

Россия
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Севрук Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Нижник Иван Леонтьевич

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
12.09.1925

Дочь: Нижник Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Нижник Иван Леонтьевич

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
12.09.1925

Дочь: Севертока Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Нижник Иван Леонтьевич

Гродно, Гродненская область
Смерть
Около 1962
Гродно, Гродненская область
Похороны
Неизвестно
Гродно, Гродненская область
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