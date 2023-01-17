Федор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Василий Устинов
Мать: Аксинья
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Екатерина Сафронова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Екатерина Сафронова
Рождение ребёнка
03.04.1843
Сын: Георгий Федоров
Мать ребёнка: Екатерина Сафронова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Егор Федоров
Мать ребёнка: Екатерина Сафронова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Екатерина Сафронова
Смерть
Неизвестно