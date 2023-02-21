Екатерина Сафронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Федор Васильев
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Федор Васильев
Рождение ребёнка
03.04.1843
Сын: Георгий Федоров
Отец ребёнка: Федор Васильев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Егор Федоров
Отец ребёнка: Федор Васильев
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Федор Васильев
Смерть
Неизвестно