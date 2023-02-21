Екатерина Сафронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Сафронова

Екатерина Сафронова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Устинов Абрам Федоров

Отец ребёнка: Федор Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Устинов Семен Федоров

Отец ребёнка: Федор Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.04.1843

Сын: Георгий Федоров

Отец ребёнка: Федор Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Егор Федоров

Отец ребёнка: Федор Васильев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Устинов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Федор Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close