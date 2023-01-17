Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Аким Васильев
Отец ребёнка: Василий Устинов
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Домна Васильева
Отец ребёнка: Василий Устинов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Аграфена Васильева
Отец ребёнка: Василий Устинов
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814
Сын: Федор Васильев
Отец ребёнка: Василий Устинов
Смерть
Неизвестно