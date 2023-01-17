Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Аким Васильев

Отец ребёнка: Василий Устинов

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Домна Васильева

Отец ребёнка: Василий Устинов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Аграфена Васильева

Отец ребёнка: Василий Устинов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Устинов

Смерть
Неизвестно
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