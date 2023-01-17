Василий Устинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Устин Федоров
Мать: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Аким Васильев
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Домна Васильева
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Аграфена Васильева
Мать ребёнка: Аксинья
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814
Сын: Федор Васильев
Мать ребёнка: Аксинья
Смерть
1835