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Василий Устинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Устин Федоров

Мать: Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Аким Васильев

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Домна Васильева

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Аграфена Васильева

Мать ребёнка: Аксинья

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: Аксинья

Смерть
1835
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