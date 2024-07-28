Климова (Ерегина) Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1879
Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#24 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Юркино - Стефан Михайлович Климов, д. Рослово - Фока Никитович Рыжов по невесте - д. Петухово - Агафон Ф... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1879 ст.
Сын: Климов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Климов Николай Хрисанфович
Запись № 16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#19
Рождение ребёнка
04.03.1888
Сын: Климов Никифор Николаевич
Отец ребёнка: Климов Николай Хрисанфович
Запись № 11 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#204
Рождение ребёнка
1891 ст.
Сын: Климов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Климов Николай Хрисанфович
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: (Климова) Хиония Николаевна
Отец ребёнка: Климов Николай Хрисанфович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: (Климова) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Климов Николай Хрисанфович
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: (Климова) Капиталина Николаевна
Отец ребёнка: Климов Николай Хрисанфович
Смерть
Неизвестно