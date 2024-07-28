Климова (Ерегина) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Ерегина) Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1879

Муж: Климов Николай Хрисанфович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#24 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Юркино - Стефан Михайлович Климов, д. Рослово - Фока Никитович Рыжов по невесте - д. Петухово - Агафон Ф... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1879 ст.

Сын: Климов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Климов Николай Хрисанфович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#19
Рождение ребёнка
04.03.1888

Сын: Климов Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Климов Николай Хрисанфович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 11 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#204
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Климов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Климов Николай Хрисанфович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: (Климова) Хиония Николаевна

Отец ребёнка: Климов Николай Хрисанфович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: (Климова) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Климов Николай Хрисанфович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: (Климова) Капиталина Николаевна

Отец ребёнка: Климов Николай Хрисанфович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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