Климов Никифор Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1888
Дата смерти20.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1888
Запись № 11 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#204
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Климова) Антонина Никифоровна
Мать ребёнка: Климова (Малютина) Агриппина(Нина) Дементьевна
Крещение
05.03.1888 ст.
д.Петухово - крестьянский сын Василий Николаевич Климов и солдатка Анна Григорьевна Махина.
Бракосочетание
30.09.1921
По инфрормации Татьяны Волковой
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: (Климова) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Климова (Малютина) Агриппина(Нина) Дементьевна
Арест
08.12.1930
Арестовали
Отбывание наказания
С 03.03.1931 по 24.04.1936
Был арестован по ст. Противодействие советской власти
Рождение ребёнка
31.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова (Малютина) Агриппина(Нина) Дементьевна
Смерть
20.03.1943