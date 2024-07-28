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Климов Никифор Николаевич

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.03.1888

Дата смерти

20.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1888

Отец: Климов Николай Хрисанфович

Мать: Климова (Ерегина) Евгения Петровна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 11 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#204
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Климова) Антонина Никифоровна

Мать ребёнка: Климова (Малютина) Агриппина(Нина) Дементьевна

Крещение
05.03.1888 ст.
Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
д.Петухово - крестьянский сын Василий Николаевич Климов и солдатка Анна Григорьевна Махина.
Бракосочетание
30.09.1921

Жена: Климова (Малютина) Агриппина(Нина) Дементьевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По инфрормации Татьяны Волковой
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: (Климова) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Климова (Малютина) Агриппина(Нина) Дементьевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Арест
08.12.1930
Арестовали
Отбывание наказания
С 03.03.1931 по 24.04.1936
Был арестован по ст. Противодействие советской власти
Рождение ребёнка
31.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова (Малютина) Агриппина(Нина) Дементьевна

Смерть
20.03.1943

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