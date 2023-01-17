Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиДо 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Санурин-Веселой Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Санурин-Веселой Яков Анисимович
в 1753 в с.Троицкое-Лыково
Рождение ребёнка
1749
Сын: Санурин-Веселой Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Санурин-Веселой Яков Анисимович
Одни его потомки стали носить фамилию Санурин, другие - Веселой. Родился в Черепково, в исповедке 1753 года уже в с.Троицком-Лыково.
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Санурин-Веселой Яков Анисимович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Санурин-Веселой Яков Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1779
В исповедке 1779 отсутствует.