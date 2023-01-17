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Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

До 1779

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Санурин-Веселой Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Санурин-Веселой Яков Анисимович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
в 1753 в с.Троицкое-Лыково
Рождение ребёнка
1749

Сын: Санурин-Веселой Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Санурин-Веселой Яков Анисимович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Одни его потомки стали носить фамилию Санурин, другие - Веселой. Родился в Черепково, в исповедке 1753 года уже в с.Троицком-Лыково.
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Санурин-Веселой Яков Анисимович

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Санурин-Веселой Яков Анисимович

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санурин-Веселой Яков Анисимович

Смерть
До 1779
В исповедке 1779 отсутствует.
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