Санурин-Веселой Яков Анисимович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1719
Отец: Санурин-Веселой Анисим Андреевич
Мать: не указана
в 1753 году - с.Троицкое-Лыково
Рождение ребёнка
1746
Сын: Санурин-Веселой Никита Яковлевич
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
в 1753 в с.Троицкое-Лыково
Рождение ребёнка
1749
Сын: Санурин-Веселой Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Одни его потомки стали носить фамилию Санурин, другие - Веселой. Родился в Черепково, в исповедке 1753 года уже в с.Троицком-Лыково.
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Алексеевна
Смерть
До 1779
В исповедке 1779 года отсутствует.