Санурин-Веселой Яков Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санурин-Веселой Яков Анисимович

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Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1719

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Санурин-Веселой Анисим Андреевич

Мать: не указана

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
в 1753 году - с.Троицкое-Лыково
Рождение ребёнка
1746

Сын: Санурин-Веселой Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
в 1753 в с.Троицкое-Лыково
Рождение ребёнка
1749

Сын: Санурин-Веселой Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Одни его потомки стали носить фамилию Санурин, другие - Веселой. Родился в Черепково, в исповедке 1753 года уже в с.Троицком-Лыково.
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Алексеевна

Смерть
До 1779
В исповедке 1779 года отсутствует.
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