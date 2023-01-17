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Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1719 г.р.

Мать

1716 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Санурин-Веселой Яков Анисимович

Мать: Пелагея Алексеевна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Смерть
Неизвестно
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