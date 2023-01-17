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Евдокия Яковлевна
Евдокия Яковлевна
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Место рождения
Троицкое-Лыково
, Хорошовская волость , Московский уезд
Дата рождения
1753
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Санурин-Веселой Яков Анисимович
1719 г.р.
Мать
Пелагея Алексеевна
1716 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец:
Санурин-Веселой Яков Анисимович
Мать:
Пелагея Алексеевна
Троицкое-Лыково
, Хорошовская волость , Московский уезд
Смерть
Неизвестно
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