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Санурин-Веселой Василий Яковлевич

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Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1749

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Санурин-Веселой Яков Анисимович

Мать: Пелагея Алексеевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Одни его потомки стали носить фамилию Санурин, другие - Веселой. Родился в Черепково, в исповедке 1753 года уже в с.Троицком-Лыково.
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Санурин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Веселой Василий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Санурин Козьма Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Смерть
1812
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