Санурин-Веселой Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Одни его потомки стали носить фамилию Санурин, другие - Веселой. Родился в Черепково, в исповедке 1753 года уже в с.Троицком-Лыково.
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Веселой Василий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Санурин Козьма Васильевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Смерть
1812