Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Санурин-Веселой Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Санурин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Санурин-Веселой Василий Яковлевич

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Веселой Василий Васильевич

Отец ребёнка: Санурин-Веселой Василий Яковлевич

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Санурин Козьма Васильевич

Отец ребёнка: Санурин-Веселой Василий Яковлевич

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Санурин-Веселой Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Санурин-Веселой Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санурин-Веселой Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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