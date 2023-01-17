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Зоров Иван Ефимов

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Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зоров Ефим Захаров

Мать: Зорова Мавра Игнатова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1901

Сын: Зоров Петр Иванов

Мать ребёнка: Зорова Анастасия Андрианова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1904

Сын: Зоров Филипп Иванов

Мать ребёнка: Зорова Анастасия Андрианова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1904

Сын: Зоров Алексей Иванов

Мать ребёнка: Зорова Анастасия Андрианова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорова Анастасия Андрианова

Смерть
Неизвестно
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