Зоров Иван Ефимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зоров Ефим Захаров
Мать: Зорова Мавра Игнатова
Рождение ребёнка
07.01.1901
Сын: Зоров Петр Иванов
Мать ребёнка: Зорова Анастасия Андрианова
Рождение ребёнка
05.10.1904
Сын: Зоров Филипп Иванов
Мать ребёнка: Зорова Анастасия Андрианова
Рождение ребёнка
05.10.1904
Сын: Зоров Алексей Иванов
Мать ребёнка: Зорова Анастасия Андрианова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно