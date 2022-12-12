Зоров Ефим Захаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти13.11.1892
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Зоров Захар Васильев
Мать: Зорова Марфа Семенова
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Зоров Петр (1)
Мать ребёнка: Зорова Мавра Игнатова
Рождение ребёнка
29.09.1885
Дочь: Пелагея Ефимова
Мать ребёнка: Зорова Мавра Игнатова
Рождение ребёнка
16.11.1889
Дочь: Екатерина Ефимова
Мать ребёнка: Зорова Наталья Никифорова
Рождение ребёнка
28.12.1892
Дочь: Татьяна Ефимова
Мать ребёнка: Зорова Мавра Игнатова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Ефимова
Мать ребёнка: Зорова Мавра Игнатова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зоров Петр Ефимов
Мать ребёнка: Зорова Мавра Игнатова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зоров Иван Ефимов
Мать ребёнка: Зорова Мавра Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорова Мавра Игнатова
Смерть
13.11.1892
Причина смерти: от чахотки