Зоров Ефим Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗоров Ефим Захаров

Зоров Ефим Захаров

avatar

Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

13.11.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Зоров Захар Васильев

Мать: Зорова Марфа Семенова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Зоров Петр (1)

Мать ребёнка: Зорова Мавра Игнатова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.09.1885

Дочь: Пелагея Ефимова

Мать ребёнка: Зорова Мавра Игнатова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1889

Дочь: Екатерина Ефимова

Мать ребёнка: Зорова Наталья Никифорова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.12.1892

Дочь: Татьяна Ефимова

Мать ребёнка: Зорова Мавра Игнатова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Ефимова

Мать ребёнка: Зорова Мавра Игнатова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зоров Петр Ефимов

Мать ребёнка: Зорова Мавра Игнатова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зоров Иван Ефимов

Мать ребёнка: Зорова Мавра Игнатова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорова Наталья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорова Мавра Игнатова

Смерть
13.11.1892
Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close