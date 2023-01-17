Зорова Анастасия Андрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорова Анастасия Андрианова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1901

Сын: Зоров Петр Иванов

Отец ребёнка: Зоров Иван Ефимов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1904

Сын: Зоров Филипп Иванов

Отец ребёнка: Зоров Иван Ефимов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1904

Сын: Зоров Алексей Иванов

Отец ребёнка: Зоров Иван Ефимов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зоров Иван Ефимов

Смерть
Неизвестно
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