Зорова Анастасия Андрианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1901
Сын: Зоров Петр Иванов
Отец ребёнка: Зоров Иван Ефимов
Рождение ребёнка
05.10.1904
Сын: Зоров Филипп Иванов
Отец ребёнка: Зоров Иван Ефимов
Рождение ребёнка
05.10.1904
Сын: Зоров Алексей Иванов
Отец ребёнка: Зоров Иван Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зоров Иван Ефимов
Смерть
Неизвестно