Ксения Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Демьян Ефимович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1907
Дочь: Кузнецова Татьяна Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Андреевич
Рождение ребёнка
22.02.1908
Отец ребёнка: Митрофан Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1909
Дочь: Домника Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Андреевич
Рождение ребёнка
14.05.1911
Отец ребёнка: Митрофан Андреевич
Рождение ребёнка
01.06.1913
Сын: Дмитрий Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Андреевич
Рождение ребёнка
25.05.1914
Сын: Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Андреевич