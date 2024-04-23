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Ксения Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Демьян Ефимович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1907

Дочь: Кузнецова Татьяна Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1908

Сын: Александр Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1909

Дочь: Домника Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1911

Сын: Александр Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1913

Сын: Дмитрий Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.05.1914

Сын: Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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