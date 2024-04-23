Митрофан Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.06.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1886
Отец: Андрей Гаврилович
Мать: Елена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1886
Рождение ребёнка
05.01.1907
Дочь: Кузнецова Татьяна Митрофановна
Мать ребёнка: Ксения Демьяновна
Рождение ребёнка
22.02.1908
Мать ребёнка: Ксения Демьяновна
Рождение ребёнка
01.10.1909
Дочь: Домника Митрофановна
Мать ребёнка: Ксения Демьяновна
Рождение ребёнка
14.05.1911
Мать ребёнка: Ксения Демьяновна
Рождение ребёнка
01.06.1913
Сын: Дмитрий Митрофанович
Мать ребёнка: Ксения Демьяновна
Рождение ребёнка
25.05.1914
Сын: Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Ксения Демьяновна