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Митрофан Андреевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

04.06.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1886

Отец: Андрей Гаврилович

Мать: Елена Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1886
Рождение ребёнка
05.01.1907

Дочь: Кузнецова Татьяна Митрофановна

Мать ребёнка: Ксения Демьяновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1908

Сын: Александр Митрофанович

Мать ребёнка: Ксения Демьяновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1909

Дочь: Домника Митрофановна

Мать ребёнка: Ксения Демьяновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1911

Сын: Александр Митрофанович

Мать ребёнка: Ксения Демьяновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1913

Сын: Дмитрий Митрофанович

Мать ребёнка: Ксения Демьяновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.05.1914

Сын: Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Ксения Демьяновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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