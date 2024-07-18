(Бель Сташкевич) Бронислава Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бель Сташкевич) Бронислава Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Бель Семен Францев

Мать: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна

Бракосочетание
24.10.1930

Муж: Сташкевич Болеслав Марьянович

Рождение ребёнка
22.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Болеслав Марьянович

Рождение ребёнка
05.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Болеслав Марьянович

Смерть
1982

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