(Бель Сташкевич) Бронислава Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Бель Семен Францев
Бракосочетание
24.10.1930
Рождение ребёнка
22.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сташкевич Болеслав Марьянович
Рождение ребёнка
05.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сташкевич Болеслав Марьянович
Смерть
1982