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Сташкевич Болеслав Марьянович

Место рождения

с. Яроповцы, Сквирский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

26.08.1904

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Жена

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1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1904

Отец: Сташкевич Марьян Владиславович

Мать: (Дворжецкая Сташкевич) Фекла Станиславовна

Бракосочетание
08.02.1928

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
?.10.1928

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
24.10.1930

Жена: (Бель Сташкевич) Бронислава Семеновна

Рождение ребёнка
22.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бель Сташкевич) Бронислава Семеновна

Рождение ребёнка
05.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бель Сташкевич) Бронислава Семеновна

Смерть
?.12.1941

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