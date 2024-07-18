Сташкевич Болеслав Марьянович
Место рожденияс. Яроповцы, Сквирский уезд, Киевская губерния
Дата рождения26.08.1904
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1904
Бракосочетание
08.02.1928
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
?.10.1928
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.10.1930
Рождение ребёнка
22.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бель Сташкевич) Бронислава Семеновна
Рождение ребёнка
05.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бель Сташкевич) Бронислава Семеновна
Смерть
?.12.1941