(Дворжецкая Сташкевич) Фекла Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дворжецкая Сташкевич) Фекла Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

10.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
10.06.1903

Сын: Сташкевич Станислав Марьянович

Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович

Рождение ребёнка
26.08.1904

Сын: Сташкевич Болеслав Марьянович

Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович

Рождение ребёнка
17.11.1906

Сын: Сташкевич Станислав Марьянович

Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович

Рождение ребёнка
03.09.1908

Сын: Сташкевич Александр Марианович

Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович

Рождение ребёнка
02.12.1909

Дочь: (Сташкевич) Елена Мариановна

Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович

Рождение ребёнка
21.10.1912

Сын: Сташкевич Александр Марьянович

Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович

Рождение ребёнка
11.09.1916

Сын: Сташкевич Вацлав Марьянович

Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович

Смерть
10.04.1949

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