(Дворжецкая Сташкевич) Фекла Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти10.04.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.1903
Сын: Сташкевич Станислав Марьянович
Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович
Рождение ребёнка
26.08.1904
Сын: Сташкевич Болеслав Марьянович
Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович
Рождение ребёнка
17.11.1906
Сын: Сташкевич Станислав Марьянович
Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович
Рождение ребёнка
03.09.1908
Сын: Сташкевич Александр Марианович
Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович
Рождение ребёнка
02.12.1909
Дочь: (Сташкевич) Елена Мариановна
Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович
Рождение ребёнка
21.10.1912
Сын: Сташкевич Александр Марьянович
Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович
Рождение ребёнка
11.09.1916
Сын: Сташкевич Вацлав Марьянович
Отец ребёнка: Сташкевич Марьян Владиславович
Смерть
10.04.1949