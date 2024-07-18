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Бель Семен Францев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1858

Дата смерти

15.02.1935

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1858

Отец: Белёв Франц

Мать: (Бартулева Белёва) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Бель Юльян Семенович

Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна

Рождение ребёнка
28.10.1898

Сын: Бель Адольф Семенович

Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бель Михаил Семенович

Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Бель Сташкевич) Бронислава Семеновна

Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Бель Каскевич) Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна

Рождение ребёнка
После 1910

Сын: Бель Иосиф Семенович

Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна

Рождение ребёнка
22.12.1911

Сын: Бель Игнатий Семенович

Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна

Смерть
15.02.1935

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