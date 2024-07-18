Бель Семен Францев
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1858
Дата смерти15.02.1935
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1858
Отец: Белёв Франц
Мать: (Бартулева Белёва) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Бель Юльян Семенович
Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна
Рождение ребёнка
28.10.1898
Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Бель Сташкевич) Бронислава Семеновна
Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Бель Каскевич) Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна
Рождение ребёнка
После 1910
Сын: Бель Иосиф Семенович
Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна
Рождение ребёнка
22.12.1911
Мать ребёнка: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна
Смерть
15.02.1935