Бель Адольф Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1898
Дата смерти25.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1898
Отец: Бель Семен Францев
Рождение ребёнка
30.04.1932
Дочь: (Бель Соловьева) Регина Адольфовна
Мать ребёнка: (Ларионова Бель) Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Бель) Людмила Адольфовна
Мать ребёнка: (Ларионова Бель) Евдокия Степановна
Смерть
25.01.1938