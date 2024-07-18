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Бель Адольф Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1898

Дата смерти

25.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1898

Отец: Бель Семен Францев

Мать: (Гируцкая Бель) Аделя Осиповна

Рождение ребёнка
30.04.1932

Дочь: (Бель Соловьева) Регина Адольфовна

Мать ребёнка: (Ларионова Бель) Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Бель) Людмила Адольфовна

Мать ребёнка: (Ларионова Бель) Евдокия Степановна

Смерть
25.01.1938

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