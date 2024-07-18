(Гируцкая Бель) Аделя Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1868
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1868
Отец: Гируцкий Иосиф
Мать: (Макня Гируцкая) Ева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Бель Семен Францев
Рождение ребёнка
1893
Сын: Бель Юльян Семенович
Отец ребёнка: Бель Семен Францев
Рождение ребёнка
28.10.1898
Отец ребёнка: Бель Семен Францев
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Бель Семен Францев
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Бель Сташкевич) Бронислава Семеновна
Отец ребёнка: Бель Семен Францев
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Бель Каскевич) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Бель Семен Францев
Рождение ребёнка
После 1910
Сын: Бель Иосиф Семенович
Отец ребёнка: Бель Семен Францев
Рождение ребёнка
22.12.1911
Отец ребёнка: Бель Семен Францев
Смерть
1939