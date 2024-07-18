(Гируцкая Бель) Аделя Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гируцкая Бель) Аделя Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1868

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1868

Отец: Гируцкий Иосиф

Мать: (Макня Гируцкая) Ева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Бель Семен Францев

Рождение ребёнка
1893

Сын: Бель Юльян Семенович

Отец ребёнка: Бель Семен Францев

Рождение ребёнка
28.10.1898

Сын: Бель Адольф Семенович

Отец ребёнка: Бель Семен Францев

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бель Михаил Семенович

Отец ребёнка: Бель Семен Францев

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Бель Сташкевич) Бронислава Семеновна

Отец ребёнка: Бель Семен Францев

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Бель Каскевич) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Бель Семен Францев

Рождение ребёнка
После 1910

Сын: Бель Иосиф Семенович

Отец ребёнка: Бель Семен Францев

Рождение ребёнка
22.12.1911

Сын: Бель Игнатий Семенович

Отец ребёнка: Бель Семен Францев

Смерть
1939

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