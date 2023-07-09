Щербаков Аким Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Щербакова Матрона Акимовна
Мать ребёнка: Щербакова Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Зелепукина Ксения Акимовна
Мать ребёнка: Щербакова Ксения Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно