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Щербаков Аким Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Щербаков Дмитрий Карпович

Мать: Щербакова Татьяна Михеевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Щербакова Матрона Акимовна

Мать ребёнка: Щербакова Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Зелепукина Ксения Акимовна

Мать ребёнка: Щербакова Ксения Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Ксения Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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